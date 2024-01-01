TAV, yeni yılda 1,2 milyar dolar yatırım yapacak

Kaptan, 11 aylık yolcu gerçekleşmelerine göre halihazırda 90 milyon yolcuyu havalimanlarında ağırladıklarını aktardı.

"Hedefimiz Orta Asya ve Afrika pazarları”

Serkan Kaptan, TAV Havalimanları olarak, 8 ülkede 15 havalimanı işlettiklerini, Türkiye'de işlettikleri 5 havalimanının yanı sıra Gürcistan, Kazakistan, Tunus, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Suudi Arabistan ve Letonya'da faaliyetleri bulunduğunu, bununla birlikte yer hizmetleri, yiyecek-içecek, gümrüksüz mağazacılık, özel ve ticari hizmetler ve bilişim alanında faaliyet gösteren iştirakleriyle birlikte küresel ayak izlerinin 29 ülkede 108 havalimanına ulaştığını bildirdi.

Hedef pazarlarının Orta Asya, Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'yu kapsadığını ifade eden Kaptan, şunları kaydetti: “ Antalya, Almatı ve Ankara'da toplam 1,2 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. 2024'ün 3. çeyreğinde Almatı'daki yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımı tamamlayıp yeni terminali işletmeye açacağız. Antalya'da süren ve ilk etabı yaklaşık 750 milyon euro olan yatırımı da 2025'in ilk çeyreğinde devreye almayı umuyoruz."