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Tavan fiyat uygulaması başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar aldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.

EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

 

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