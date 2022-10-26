TAV'dan 9 ayda 129 milyon euroluk net kar

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamada, ocak-eylül dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlara ilişkin bilgiler verildi.

TAV, 9 ayda 39,1 milyon dış hat ve 21,1 milyon iç hat olmak üzere toplam 60,2 milyon yolcuya hizmet verdi. Yolcu sayısı dış hatlarda yüzde 89, iç hatta ise yüzde 28 arttı. Şirketin ocak-eylül döneminde konsolide cirosu yüzde 112'lik artışla 752,5 milyon euroya, FAVÖK'ü ise yüzde 128 yükselişle 266,9 milyon euroya ulaştı. TAV, aynı dönemde 129 milyon euro net kar elde etti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Türkiye'de turizm sektörünün büyümeye ve hitap ettiği coğrafyayı genişletmeye devam ettiğini belirterek, sektörün sağladığı değerin bu yaz karşılığını bulduğunu ve jeopolitik etkilere rağmen çok güçlü bir sezon geçirdiklerini bildirdi.

Kaptan, "Özellikle ülkemizin ana pazarlarından olan Almanya ve İngiltere'den gelen yolcu sayıları 2019'un çok üstüne çıktı. Devam eden güçlü talebin sonucunda sene başında açıkladığımız dış hat yolcusu beklentimizi yüzde 10-15 oranında artırdık." ifadelerini kullandı.

"Üçüncü çeyrekte de 2019 performansının üstüne çıkmayı başardık"

Serkan Kaptan, bu yıl kısmen jeopolitik sebepler, kısmen de havalimanındaki verimlilik artışı nedeniyle Almatı Havalimanı'nı teknik iniş için kullanan kargo uçuşlarının sayısının 2019'un iki kat üstüne çıktığını aktardı. Kaptan, kış sezonunda da seyahat talebinin kuvvetli seyretmesini beklediklerini belirtti.

Kaptan, ikinci çeyrekte 2019'da yakaladıkları ciro, FAVÖK ve net kar rakamlarını geçtiklerini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üçüncü çeyrekte de 2019 performansının üstüne çıkmayı başardık. Faaliyetlerimiz ve finansallarımızdaki bu kuvvetli eğilimlere bağlı olarak 2022 beklentilerimizi bu sene ikinci kere yukarı revize ediyoruz. Yıl sonu için 272-313 milyon euro arası FAVÖK ve 75-105 milyon euro arası net kar bekliyoruz. Pandeminin başlangıcında söz verdiğimiz gibi salgından daha güçlü bir şirket haline gelerek çıkmayı başardık. Portföyümüze Almatı'nın eklenmesi ve Antalya imtiyazımızı uzatmamız sayesinde varlıklarımız önemli oranda büyüdü ve ortalama işletme süreleri uzadı. Ayrıca, pandemi öncesine göre karlılığımız da arttı. Artık önümüzde önemli oranda yolcu büyümesi ve borçluluk oranlarında hızlı azalma beklediğimiz önü açık bir büyüme patikası bulunuyor."

"Son 20 yılda karşılaştığımız krizlerin üstesinden geldik"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Kaptan, üçüncü çeyrekte Nijerya'da faaliyet gösteren Lagos Havalimanı'nı 20 yıl süreyle geliştirmek ve işletmek üzere açılan ihaleye teklif verdiklerini hatırlattı.

Kaptan, şunları kaydetti:

"Pazarlık aşamasına geçilmesi için tercih edilen teklif veren olarak bu aşamada amacımız TAV'ı potansiyel getirinin potansiyel riskleri fazlasıyla aştığı bir yerde konumlamak olacak. Özenli ve dikkatli yatırımcılar için Nijerya ekonomisi ve olumlu demografisi önümüzdeki dönemde cazip büyüme fırsatları sunuyor.

Son 20 yılda birçok şok ve krizle karşılaştık ama hepsinin üstesinden başarıyla gelerek şirketimizi istikrarlı bir şekilde büyütmeyi başardık. Geriye dönüp baktığımızda dayanıklılık, adaptasyon kabiliyeti ve akıllı büyümenin TAV'ın genlerinde bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Rekabette bir adım öne çıkmamızı sağlayan bu özelliklerimizi TAV'ı gayretleri ve destekleriyle bugünlere getiren çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza borçluyuz."