Tavuk eti üretimi artarken, yumurta üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta 199 bin 454 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 15,1 arttı.

Türkiye'de ocakta 1 milyar 672 milyon 183 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken, yıllık bazda yüzde 1,5 düşüş gözlemlendi.

Ocak ayında 111 milyon 190 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ocak 2021'e kıyasla yüzde 15,6 arttı.

Bu dönemde hindi etinin 4 bin 338 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 25,2 artış görüldü.