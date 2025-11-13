Tavuk eti üretimi arttı, yumurta geriledi: TÜİK Eylül ayı verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025’e ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi" istatistiklerini yayımladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 228 bin 846 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,73 milyar adet olarak gerçekleşti.

Yumurta üretimi azaldı, tavuk eti üretimi arttı

Yıllık bazda incelendiğinde, Eylül ayında tavuk yumurtası üretiminin yüzde 5,3 azaldığı, kesilen tavuk sayısının yüzde 6,3 arttığı ve tavuk eti üretiminin yüzde 6,9 yükseldiği görüldü. Ocak-Eylül döneminde ise tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 gerilerken, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,3, tavuk eti üretimi ise yüzde 12,7 oranında artış kaydetti.

Önceki aya göre değişim...

Aylık değişimlere bakıldığında, Ağustos ayında 229 bin 965 ton olan tavuk eti üretimi Eylül’de yüzde 0,5 düşüşle 228 bin 846 tona geriledi. Tavuk yumurtası üretimi ise bir önceki ay 1 milyar 679 milyon 706 bin adet seviyesindeyken, Eylül ayında yüzde 3,1 artarak 1 milyar 731 milyon 478 adede çıktı.