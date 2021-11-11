Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 14,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 198 bin 817 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 14,2 arttı.

Türkiye'de eylülde 1 milyar 614 milyon 681 adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken, yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş gözlemlendi.

Bu yılın eylül ayında 109 milyon 896 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Eylül 2020'ye kıyasla yüzde 14,5 arttı. Aynı ayda hindi etinin 4 bin 486 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 1,7 düşüş görüldü.