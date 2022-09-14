Tavuk eti ve yumurtası üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda 188 bin 613 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,5 artarken aylık bazda yüzde 14,1 düştü.

Türkiye'de temmuzda 1 milyar 569 milyon 130 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 3,5, aylık yüzde 2,7 artış kayıtlara geçti.

Temmuzda 104 milyon 266 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Temmuz 2021'e kıyasla yüzde 14,9 arttı. Bu dönemde hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 9,6 artarak 4 bin 520 tona yükseldi.

Ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 13,1, hindi eti üretimi yüzde 9,9, tavuk eti üretimi yüzde 10,8 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,6 artış kaydetti.