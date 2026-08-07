Tavuk ihracatının önü açıldı: Aylık kota 50 bin tona çıkarıldı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Tavuk eti sektörünün ihracat kısıtlamasıyla zor durumda kaldığını aktaran Yamanyılmaz, yaklaşık 250 bin ton ile 300 bin ton arasında tavuk etinin depolarda olduğunu söyledi.

İhracatın önünün açılması, sektörünün de önünü açtığını kaydeden Yamanyılmaz, “Türkiye'nin zaten şu anda 2 milyon 800 bin ton kanatlı et üretimi var. Bunun 2,2 milyon ile 2,3 milyon tonu iç pazarda tüketiliyor. Üretim fazlalığı ise ihraç ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde bazı uygulamalardan dolayı ihracat durdurulmuştu. Bakanlığımız doğru bir kararla bu işin tekrar önünü açtı. Geçtiğimiz yıllarda 1 milyar doların üstünde bir kanatlı ürünleri ihracatımız vardı. Ama bu yıl 500 milyon dolarla ancak kapatırız. Çünkü burada bir kaybımız oldu. Mevcuttaki pazarlarda eski müşteriye pazarlamada zorlanacağız. Yeni pazarlar için çalışıyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta Filipinler ile bir B2B yaptık. Filipinler tavuk etinin yüzde 90’ını ithal ediyor. Hedefimiz; artık daha çok kıtalar arası uzak pazarlara açılmayı düşünüyoruz. Çünkü yakın çevre de ki pazarlarımızda uzun zamandan beri sıkışmıştık. En büyük pazarlarımızdan olan Irak’ta kayıplar olmuştur ama onu telafi edeceğiz gibi duruyor. Bu karar sektörümüz için, geleceğimiz için Türkiye ihracatı için hayırlı olacak” dedi.