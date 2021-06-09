Tavuk yumurtası üretimi nisanda azaldı

Tavuk yumurtası üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 1 azalarak 1 milyar 595 milyon 785 bin adede geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda 1 milyar 595 milyon 785 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, geçen yıla kıyasla yüzde 1 azaldı.

Türkiye'de nisanda 104 milyon 145 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Nisan 2020'ye kıyasla yüzde 2,2 geriledi. Bu yılın nisan ayında 190 bin 172 ton tavuk eti, 3 bin 841 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi geçen yılın nisan ayına göre yüzde 1,4 arttı, hindi eti üretimi ise yüzde 4,1 azaldı.