Tayland, Türkiye ile STA onayını verdi

13 Ocak 2020

Kerim ÜLKER

Güney Doğu Asya’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Tayland ile Türkiye arasında STA, bu yılın ortalarında yürürlüğe girecek. 65 milyonluk nüfusu, yüzde 1’in altında seyreden işsizlik rakamlarıyla Tayland, Asya’nın dünyaya açılan kapılarından birisi...

İhracatı 245 milyar dolar seviyesinde olan ülke ile Türkiye’nin ticaret hacmi 1.7 milyar dolar. 37 Türk şirketinin faaliyet gösterdiği Tayland’ın en önemli yatırımcısı ise Koç Holding. Koç’un beyaz eşyadaki markası Beko’nun bu ülkede 100 milyon dolarlık yatırımla kurduğu buzdolabı fabrikası, ülkenin en modern sanayi tesislerinden biri olarak görülüyor. Türkiye, şu anda aralarında İsrail, Mısır, Makedonya, Tunus, Güney Kore, Malezya gibi 20 farklı ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamış durumda. Görüşmeleri devam eden STA’ların sayısı ise 17.

Kimi 10 yılı aşkın süredir devam eden bu görüşmelerin yapıldığı ülkeler listesinde Ukrayna, Pakistan, Japonya, Enzonezya gibi Asya, Peru, Kolombiya, Meksika gibi Amerika, Cibuti, Kongo gibi Afrika ülkeleri var. En hızlı yol alınan ülke ise Tayland. Güney Doğu Asya’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Tayland ile Türkiye arasında STA, bu yılın ortalarında yürürlülüğe girecek. 2 Ocak’ta serbest ticaret görüşmeleri için toplanan Tayland hükümeti, Türkiye ile yapılacak olan anlaşma için gereken onayı verdi. Tayland Hükümeti Sözcüsü Rachada Dhanadirek, yaptığı açıklamada Türkiye ile yapılan görüşmelerin sona geldiğini, kabinenin Tayland Ticaret Bakanlığı'nın STA imzalama teklifini onayladığını söyledi.

En zenginler yatırım peşinde

65 milyonluk nüfusu, yüzde 1’in altında seyreden işsizlik rakamlarıyla Tayland, Asya’nın dünyaya açılan kapısı olma yolunda ilerliyor. Enflasyon oranının yüzde 2’nin altında olduğu ülkenin ihracatı 245 milyar dolar seviyesinde. İrili ufaklı 37 Türk şirketinin olduğu Tayland’ın en önemli yatırımcısı ise Koç Holding. Koç’un beyaz eşyadaki markası Beko’nun bu ülkede 100 milyon dolarlık yatırımla kurduğu buzdolabı tesisi, ülkenin en modern sanayi yatırımlarından biri. Taylandlı şirketlerin Türkiye yatırımlarının toplamı ise 70 milyon dolar civarında. Tayland'ın en zengini Chirahivat Ailesi'nin şirketi Central Group, Centara markasıyla Türkiye'de otel yatırımı yapmak istiyor. Gelelim ikili ticarete. 2011’de 1.7 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, son 8 yılda düşüş yaşadı. Şu anda 1.3 milyar dolara kadar gerileyen ticaret hacminin hayata geçecek olan STA ile tekrar canlanması hedefleniyor.