Taylandlı ve Türk şirketlerden 11 memoranduma imza
Türk ve Taylandlı özel şirketler arasında önemli bir kısmı kauçuk sektöründe olmak üzere toplam 11 memorandum anlaşmasıyla 450 milyon doların üzerinde ticarete imza atıldı. Türkiye ile Tayland arasında 2020’de imzalanması öngörülen STA’nın ikili ticareti 2 milyar dolara yükseltmesi bekleniyor.
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