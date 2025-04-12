ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları kapsamında yüzde 32 oranında gümrük vergisiyle karşı karşıya kalan Tayvan, ABD ile ilk tarife görüşmelerini gerçekleştirdi.

Tayvanlı yetkililerin cuma günü ABD'li yetkililerle ilk görüşmesini gerçekleştirmesinin ardından hükümet yetkilileri tarafından bugün yapılan açıklamada her iki tarafın da yakın zamanda daha ileri görüşmeler yapmayı umduğu belirtildi.

Yüzde 32 oranında gümrük vergisiyle karşı karşıya kalan büyük bir yarı iletken üreticisi olan Tayvan, bu vergilerin adil olmadığını ileri sürerken, ABD'ye teklifler sunarak sıfır gümrük vergisi rejimi ve ülkede daha fazla alım ve yatırım yapmayı önermek için harekete geçti.

Görüşmelerde, Tayvan ile ABD arasındaki karşılıklı tarifeler, ticarette tarife dışı engeller ve ihracat kontrolleri de dahil olmak üzere bir dizi ekonomik ve ticari konu ele alındı.

Tayvan'dan açıklama geldi

Tayvan Ticaret Müzakereleri Ofisi, yaptığı açıklamada, yetkililerin kimliklerini açıklamazken ABD'li yetkililerle video konferans gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Açıklamada, "Her iki taraf da yakın gelecekte takip istişareleri yapmayı ve Tayvan ile ABD arasında güçlü ve istikrarlı bir ekonomik ve ticari ilişki kurmayı sabırsızlıkla bekliyor" denildi.

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'ye ev sahipliği yapan Tayvan, resmi diplomatik bağları olmamasına rağmen uzun zamandır en önemli uluslararası destekçisi ve silah tedarikçisi olan ABD ile serbest ticaret anlaşması yapmak istiyor.