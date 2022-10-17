TBB Başkanı Çakar, ABD'de temaslarda bulundu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları kapsamında Washington'da gerçekleştirilen Uluslararası Finans Enstitüsü programına katıldı. Çakar'ın ev sahipliği yaptığı, TBB tarafından düzenlenen geleneksel resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, uluslararası bankalar ve diğer finansal kuruluşların temsilcileri ile Türkiye heyetindeki bankacılar ve bölgede yaşayan Türkler katıldı.

Toplantı ve görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBB Başkanı Çakar, COVID-19 nedeniyle ara verilen toplantıların yeniden fiziki olarak yapılmasının temasları daha etkili hale getirdiğini belirtti.

Küresel ekonominin gündeminde çözüm bekleyen çok sayıdaki önemli konu üzerine değerli görüşmeler yapıldığını aktaran Çakar, şunları kaydetti: "Gerçekleşen temaslarda; gelişmiş ülke ekonomilerinde hissedilen yavaşlama, hatta durgunluk riski, yüksek seyreden enflasyon, yakın bölgemizde yaşanan savaş, Avrupa ülkelerindeki enerji sorunu, tedarik zincirindeki aksamalar, çevre ve iklim riskleri ile bölgesel konular görüşüldü. Toplantılardaki ortak değerlendirmede, dünya ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiği, zorlukların aşılmasında uluslararası iş birliklerinin ve ticaretin artırılmasının yanı sıra uluslararası kuruluşların yapıcı çalışmalarının önemi vurgulandı. Muhabir banka temsilcileri ve uluslararası yatırımcılarla yapılan ikili görüşmelerde ise bankacılık sektörümüzdeki son gelişmeler ve önümüzdeki dönemde yapılacak iş birlikleri konuşuldu.”