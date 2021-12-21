TBB Başkanı Çakar: Bir gecede 1 milyar dolar bozduruldu

Çakar, Habertürk TV'de yayınlanan programda, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevduatta kur farkı modelini açıklamasından sonra 1 milyar dolar bozdurulduğunu söyledi. "Sadece internetten mobil bankacılık üzerinden 1 milyar dolar çözülme oldu" ifadesini kullanan Çakar, bunun piyasaların açılmasıyla süreceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Çakar yeni sistemi şu sözlerle ifade etti: "Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesinde paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız. Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesinde paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız."

Yeni sistem nasıl işleyecek?

Yeni sistemin nasıl işleyeceğiyle ilgili bilgi veren Çakar özetle şunları söyledi:

"Pandemide Petrol fiyatı 40 dolardan 85 dolara çıktı. Bizim ülkemiz gibi özellikle enerji ithalatçısı ülkelerde, iklim değişiklikleri dolayısıyla bütün dünyada tarımsal üretim kısmen aksadı bu da dünyada ciddi bir enflasyona neden oldu.

Enflasyonun yüzde 21 seviyesine geldiği ortamda hane halkı ve firmalar kendi pozisyonlarını korumak kaydıyla TL tasarruflarını farklı enstrümanlarda değerlendirmek istediler. Türkiye'de 5.4 trilyon TL mevduatımız var. Bu mevduatın yüzde 64'ü yabancı parada yüzde 34'ü TL'de. 2007-2008'lerde TL lehine yüzde 70'lere kadar çıkmıştı. 2000'lerde yabancı para lehine yüzde 60'larda görürsünüz.

Sisteme kamu ve özel bütün bankalar dahil olabilecek. Sabah bizim şubeye geldiğinizde sizin 100 bin dolarınız olsun. Bugün itibariyle bozmak istediğinizde neticede bu bir ürün. Size belli bir vade vereceğiz. O vade sonuna geldiğinde kur hangi seviyedeyse biz o günkü kurdan paranızı değerlendiriyor olacağız.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra 1 milyar dolar bozduruldu

Şu anda bu sisteme kamu bankaları hazır. TL'niz var. Bugün itibariyle TL'nizi şubeye gittiğinizde ben bunu vadeli mevduat olarak değerlendirmek ve şu vadeyle değerlendirmek istiyorum. TL'nizi alıyorsunuz TL faiz oranı neyse vade sonunda o anaparanızı ve vade sonundaki faizini alıyorsunuz. Bugünkü kur üzerinden belli bir vadeyle size size faiz oranı vereceğiz. Vade sonu geldiğinde bizim TL mevduat faiz oranı bugünkü getiriniz ile o günkü kur, hangisi yüksekse ondan yararlanacaksınız.

Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesindeki paranızın geldiği nokta hangisi yüksekse onu alacaksınız. Yabancı para mevduatınız bozdunuz bugünkü kurdan yine belli bir vadeyle o ürünü aldınız. O ürünün vade tarihindeki kur bugünkü kur ya da o zamanki kur hangisi yüksekse o zamanki kurdan paranızı alırsınız

Bu gece bozduranların bir kaybı olur mu? Yarın sabah TL'si olacak. Gelip o ürünü almak isteyenler imkandan yararlanma şansına her zaman sahip. En son 1 milyar dolar civarında bir para bozduruldu cumhurbaşkanının açıklamasından sonra şu ana kadar.

Bizim ülkemizin temel ekonomik parametrelerine bakıldığında yapısal hiçbir problem yok. Bankacılık sektörü bütün parametreler çok yerinde. Uluslararası normların çok ilerisindeyiz. Çok daha iyiyiz. Sektörü ciddi anlamda fonlama kabiliyetine sahibiz.