TBB Başkanı Çakar'dan kredide "yeni dönem" mesajı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2025'e ilişkin ekonomik görünümü değerlendirirken, küresel gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinde belirgin bir normalleşme sürecine girildiğini söyledi.

BloombergHT ekranlarında açıklamalarda bulunan Çakar 2025'te küresel jeopolitik gerilimlerin ve artan korumacılığın dünya ticaretini olumsuz etkilediğini, ABD-Çin rekabetinin tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Buna karşın küresel enflasyondaki düşüşün faizlere yansıdığını ve bunun da gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını artırdığını belirten Çakar'ın açıklamalarının devamında şunları şöyledi:

"Geçen sene dezenflasyonist program çerçevesinde hayat şekillendi. Dolayısıyla bizim de sektör olarak bilançomuzu temel belirleyen kavram makroekonomik gerçeklerdi.

Yılı yüzde 3,8 civarında büyümeyle kapatacağız. Enflasyonda düşüş gerçekleşti. Cari açık önemli bir problemdi, muhtemelen bu yılı yüzde 1,4 civarında bir oranla kapatacağız.

Merkez Bankası rezervlerinde 200 milyar dolara ulaşıldı. Net rezervler 70 milyar dolar civarında. Bu tampon oluşturması açısından ciddi bir seviye. Mayıs 2023'te CDS 700 civarındaydı, bugün 204'lere kadar düştü. Bu bizim fonlama maliyetimizi, hem de uluslararası alandan borçlanma kabiliyetimizi pozitif etkileyen bir husus."

Krediye daha uygun erişim imkanı

"Her geçen gün bir öncekine göre daha normalleşiyoruz" diyen Çakar, 2025'i 47 trilyon TL büyüklüğe ulaşarak kapattıklarını belirtti. Temel rasyolar ve bilanço dengesi itibariyle sektörün pozitif olduğunu söyleyen TBB Başkanı, bankacılık sektörü için NPL riskinin yüksek olabileceğinin düşünüldüğü bir dönemi makul bir büyümeyle kapattıklarına dikkat çekti.

Çakar, politika faizindeki düşüşün mevduat maliyetlerine de yansıyacağını, kaynak maliyetindeki düşüşü de kredilere yansıtacaklarını belirterek "Önümüzdeki dönem hem bankacılık hem reel sektör açısından daha uygun krediye erişim imkanı olacaktır" dedi.

Faiz ve enflasyon beklentisi

Enflasyon beklentisini paylaşan Çakar enflasyonun yüzde 20'ler civarında şekillenmesini beklediklerini belirterek "Ocak-Şubat ayları bu anlamda çok önemli. Bu ay iyi bir oran gelirse enflasyonda yüzde 19'u yakalayabiliriz. Politika faizi şu an yüzde 38, faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemlerde devam edeceğini düşünüyorum, faizlerde yılı yüzde 30'ların altında bir oranla kapatabiliriz" dedi.

Ziraat Bankası'nın 2025 performansına ve beklentilere dair "2025 Ziraat Bankası için çok iyi geçti. Aktif büyüklük olarak yüzde 58 büyüdük. 8,5 trilyon TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık. Bu yılı da yüzde 30'lar civarında büyümeyle kapatacağımızı öngörüyorum" dedi.