TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin 30 yıl sonra görevine veda ediyor
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Ekrem Keskin, 30 yıldır sürdürdüğü görevinden 1 Temmuz itibarıyla emeklilik nedeniyle ayrılacak. Yerine gelecek isim ise henüz netleşmedi.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Ekrem Keskin, 30 yılın ardından görevine veda ediyor. Reuters’ın haberine göre, 1995 yılından bu yana genel sekreterlik görevini sürdüren Keskin, 1 Temmuz itibarıyla emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacak.
Ekrem Keskin, TBB’ye atanmasından önce İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.
Keskin’in yerine kimin geçeceği henüz açıklanmazken, Türkiye Bankalar Birliği’nin önümüzdeki günlerde yeni genel sekreteri belirlemesi bekleniyor.