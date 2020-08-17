TBB: İlk 7 ayda karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi

17 Ağustos 2020

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı dönemine göre çek adedi yüzde 22, tekilleştirilmiş keşideci sayısı ise yüzde 13 gerilerken, çek tutarı aynı kaldı.

Ocak – Temmuz 2020 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 21 bin keşideciye ait 133 bin adet çekin toplam tutarı 8 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 12 bin keşideciye ait toplam 2 milyar lira tutarındaki 33 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı ayına göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 56, çek adedi yüzde 66, tekil keşideci sayısı ise yüzde 49 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi.

Temmuz 2020 ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 1,7 puan azalarak yüzde 1,4, adet olarak ise 2 puan gerileyerek yüzde 1,2 oldu.