TBB: Nakdi krediler nisanda yıllık yüzde 37 arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Nisan 2025 itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artarak 19 trilyon 287 milyar TL’ye ulaştı.

Nakdi kredilerin 18,6 trilyon TL’si bankalar, geri kalanı ise finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri tarafından kullandırıldı. Kredi portföyünün yüzde 77’sini ticari krediler oluştururken, bu segmentteki toplam hacim yüzde 35 artışla 14,8 trilyon TL’ye çıktı.

Türk lirası cinsinden nakdi krediler yıllık bazda yüzde 25 artışla 9,2 trilyon TL’ye ulaşırken, yabancı para cinsinden kredilerdeki büyüme yüzde 55 ile dikkat çekti. YP kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 38 oldu. YP kredi kullanımının en yoğun olduğu sektör ise yüzde 70 ile enerji sektörü olarak öne çıktı.

Takipteki alacak oranı yüzde 2,5’e yükseldi

Nisan ayı itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar 488 milyar TL olarak kaydedildi. Bunun 463 milyar TL’si bankalara aitken, 15 milyar TL’si finansal kiralama, 6 milyar TL’si faktoring ve 4 milyar TL’si finansman şirketlerine ait. Takipteki alacakların toplam kredilere oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 2,5 seviyesine yükseldi. Sektörel bazda bakıldığında, en yüksek tasfiye oranı yüzde 4,8 ile inşaat sektöründe görüldü.

Bireysel kredilerde yüzde 42 artış

Bireysel kredi hacmi ise yıllık yüzde 42 artarak 4,4 trilyon TL’yi aştı. Bu tutarın yüzde 99’u bankalar aracılığıyla kullandırılırken, en büyük payı yüzde 48 ile kredi kartları aldı. Bireysel kredilerin yüzde 25’i ihtiyaç, yüzde 13’ü konut, yüzde 13’ü kredili mevduat hesabı, yüzde 2’si ise taşıt kredilerinden oluştu. Bireysel kredilerdeki takipteki alacak oranı ise yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.