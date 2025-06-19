TBB: Uzaktan müşteri kabulü yapan banka sayısı 25’e ulaştı

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, mayıs 2025 itibarıyla uzaktan müşteri kabulü hizmeti sunan banka sayısı 25’e yükseldi.

Aynı dönemde toplu edinim, kurye ile sonuçlandırılan ve şube kanallarından edinilen bireysel müşteri sayısı ise 716 bin kişi olarak gerçekleşti.

Gerçek kişi tacir müşterilerde de uzaktan edinim yöntemi öne çıktı. Bu yöntemle 35 bin yeni tacir müşteri kazanılırken, bunların 17 bini müşteri temsilcisi aracılığıyla süreci tamamladı. Tacir müşterilerde şube ve kurye dahil toplam edinim sayısı 49 bin oldu.

Tüzel kişi müşterilerde ise uzaktan edinim sayısı 4 bin 219, müşteri temsilcisiyle sonuçlandırılan işlemler 2 bin 88 olarak kayıtlara geçti. Bu müşteri grubunda şube kanalıyla edinilenlerin sayısı 28 bine ulaştı.