TBB: Uzaktan müşteri kabulü yapan banka sayısı 25’e yükseldi

TBB verilerine göre Temmuz 2025’te uzaktan müşteri kabulü yapan banka sayısı 25’e ulaştı.

Bu yöntemle edinilen gerçek kişi müşteri sayısı 1 milyon 48 bine ulaştı. Edinimlerin yaklaşık 572 bini müşteri temsilcisi aracılığıyla sonuçlandırıldı. Aynı dönemde kurye ve şube kanallarıyla edinilen müşteri sayısı 682 bin olarak kayıtlara geçti.

Tacir ve tüzel müşteri edinimi

* Gerçek kişi tacir müşteriler: Uzaktan başvuru ile yaklaşık 40 bin kişi müşteri oldu. Bunun 18 bini müşteri temsilcisi ile sonuçlandı. Kurye ve şube kanallarıyla toplam tacir müşteri sayısı 50 bine ulaştı.

* Tüzel müşteriler: 2 Temmuz 2025 itibarıyla uzaktan başvuru yoluyla 4 bin 229 tüzel kişi müşteri edinildi. Bunların 2 bin 64’ü müşteri temsilcisi ile sonuçlanırken, şube kanallarından edinilen tüzel müşteri sayısı 29 bin 479 oldu.