TBB: Yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı azaldı

12 Ağustos 2020

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan (TBB) açıklamaya göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 gerileyerek 345 bin kişi oldu. Bu seyirde, ekonomik aktiviteyi destekleyici kredi faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının da etkili olduğu düşünülüyor.

TBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 azalarak 199 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 64 azalarak 206 bin kişi oldu. "