TBBF Başkanlığı’na yeniden Bendevi Palandöken seçildi

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Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Federasyon'un 28. Olağan Kongresi Anadolu Otel'de gerçekleştirildi.

Palandöken'in yeniden başkan seçildiği Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonunun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Feridun Göner, Vakkas Katırlı, Erol Demirci, Ergün Çolak, Abdullah Akça, Şaban Kaya, Serdar Uzun, Ahmet Akdardağan, Süleyman Baday, Hikmet Ay, Hakan İnkaya ve Vildan Şamandar.

Denetim kurulu üyeliklerine ise Murat Zobu, Mehmet Olgaç ve Mustafa Akdemir seçildi.