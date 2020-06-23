TBB/Hüseyin Aydın: Bankalar salgın sürecinin yönetilmesine destek oldu

23 Haziran 2020

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 63. Genel Kurulu’nda açılış konuşması yapan TBB Başkanı Aydın, düzenlemelerde yapılan esnekliklerin olumlu etkisiyle bankalar bu sürecin başarıyla yönetilmesine destek olduğunu söyledi.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın konuşması şöyle;

“Sosyal ve ekonomik hayatımızın her yönüyle etkileyen dönemi yaşamaktayız böylesi daha önce tecrübe edilmemiş olan bu sorunun ekonomik yansımalarıyla baş edebilmek ve ekonomik maliyeti desteklemek için ülkeler bilinen arazlarla para ve maliye politikalarını seferber ettiler. Türkiye’de de benzer uygulamaları tecrübe ettik. Topum sağlığı ve istihdamı korumaya yönelik önlemler belirleyici oldu. Ekonomide destekleyici ve kapsayıcı nitelikte karma bir maliye para ve kredi politikası uygulandı.

“Maliye ve kredi politikasında hareket alanımız vardı makro dengenin sürdürülebilir olması yanı sıra düzenlemelerde yapılan esnekliklerin olumlu etkisiyle bankalar bu sürecin başarıyla yönetilmesine destek oldu.

“Kamunun artan borçlanma ihtiyacının finansmanına da destek sağladı. Bankacılık ve ödeme sistemi kesintisiz çalıştırıldı bu sayede çek senet ve kredi kartları gibi araçlarda tahsilat oranları makul düzeyde seyretti bankalar sorunlu kredileri de iyi yönetti. Yapılandırma ve yeniden vadelendirmeye hız verilerek aktif kalitesi yönetiminde etkinlik daha da artırıldı.

“Bankacılık sektörü son dönemlerde yine büyümeye devam etti sektörün bilanço ve kredileri milli gelire oranla sergilediği büyümeyi artırdı bu dönemde bankacılık sektörü iş yönetiminin en önemli bileyeni olan teknolojinin üstünlüğünü de gösterdi. Teknolojik altyapıyla şube dışı ve ağırlıklı olarak dijital kanallarla sunulma konusunda maharetimizi göstermekle kalmadık zorunlu haller dışında banka şubelerini açık tuttuk. Bu dönemde daha belirgin görüldüğü üzere kaynak talebi finansla sistemin bankacılık sektörünü omuzlarında kalmaya devam etti yüzde 90’ının oluşturan. Bankacılık dışı finansal sektörün büyütülmesi araç çeşitliliğinin artırılması sigorta finansal sistemin güçlenerek büyümenin katkı vermesine imkan sağlaması konusunda desteklerimizle bu yolda başlayan çalışmaların daha da hızlandırılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

“Yakın dönem tecrübeleri göstermiştir ki ekonomimiz büyüdükçe ve güçlendikçe bankacılık sektörü daha sağlıklı çalışmakta, büyümekte ve güçlenmektedir. Bankalar olarak üç bilançoya çok önem veriyoruz müşterilerimizin bankalarımızın ve ülkemizin sadece kendi bilançolarımızı değil müşterilerimizi ve ülkemizin bilançosunu da dikkate elma konusunda daha da mesafe almakta olduğumuzu görüyoruz. Firma sahiplerinin ve ortaklarının da kendi kişisel ve firma bilançolarında aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini düşünüyoruz.

“Birini tercih edeceksek küçük hesaplarla uğraşmadan ülkemizi tercih edeceğimizi bilmenizi isterim, ülkesi olmayanın bankası müşterisi olmaz bunun farkındayız ve faaliyetlerimizi bu yönde sürdürüyoruz.”

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