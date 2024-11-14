TBMM'de asgari ücret tartışması: Dört partinin grup önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet partilerinin asgari ücret ve enflasyon konusundaki grup önerileri kabul edilmedi.

İYİ Parti, asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan bir grup önerisi sundu. Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirterek, "Asgari ücretle geçinenlerin aç olduğuna işaret eden veriler var. Bu sorunun çözülmesi öncelikli görevimiz olmalı" dedi. Taşcı, asgari ücretin artırılması için OECD ülkelerinde başarılı ücret politikalarının incelenmesi gerektiğini savundu.

Saadet Partisi Milletvekili Şerafettin Kılıç, asgari ücretin düşük kalmasının toplumsal barışı tehdit eden bir mesele olduğunu ifade etti. "Düşük ücret yoksulluk demektir, çalışanlar emeğinin karşılığını alabilmelidir" diyen Kılıç, asgari ücretin insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, işveren üzerindeki vergi yükünün azaltılması gerektiğine dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, partilerinin asgari ücret talebinin 30 bin lira olduğunu, bunun altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini söyledi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu ise, asgari ücretin yılda en az iki kez artırılmasını ve 35 bin lira seviyesine çıkarılmasını önerdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, asgari ücretin artırılmasının önemli olduğunu ancak bu artışın işverenin ödeme gücünü zayıflatmaması gerektiğini belirtti. Çelikaslan, "Asgari ücret terazinin bir kefesidir, diğer kefesinde de işveren vardır. Dengenin sağlanması gerekiyor" dedi.

Enflasyon konusundaki grup önerisi de gündemdeydi. DEM Parti, enflasyonla mücadelede daha etkili adımlar atılması gerektiğini savundu. Ancak, görüşmelerin ardından CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin önerileri kabul edilmedi.