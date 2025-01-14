TBMM'de Türkiye Varlık Fonu Denetimi görüşülüyor

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık ederken görüşmelere geçilmeden önce, muhalefet milletvekillerinin isteği üzerine usul tartışması açıldı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, işlemlerin usule aykırı olduğunu ileri sürdü.

Usul kurallarına uyulmadığı iddiası

Türeli, kanun gereği ağustos ayında Cumhurbaşkanı'na sunulması gereken denetim raporunun ekim ayında sunulduğunu belirterek, usul kurallarına uyulmadığını iddia etti. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise denetim raporunun ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması gerektiğini, gecikme yaşandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanının sistem üzerinde oyuncu olduğu bir Varlık Fonu'nun varlığını savunan Usta, "Her şeyi Cumhurbaşkanı'nın seçtiği bir denetim yapıyor. Bu ne kadar sağlıklı, bunu da takdirinize bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Varlık Fonu'nun kuruluş amacına uygun bir başarı sergilemediğini öne sürdü. Sistemsel sorunlar yaşandığını belirten Oluç, "Varlık Fonu'nun Başkanı olan kişinin denetim mekanizmalarının da başında olması doğru bir durum değil" dedi.

"Atamalar kanunlar çerçevesinde"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Varlık Fonu'nun 7 farklı sektörde sunum yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atamaları kanunlara uygun şekilde yaptığını belirten Yegin, Varlık Fonu'nun sunumunun dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

Muhalefet milletvekillerinin, usul üzerine aldıkları sözlerle sataşmalarının ardından Yegin ile İYİ Partili Usta arasında kısa bir tartışma yaşandı. Usul tartışmasının ardından Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda Ermut, sunumuna başladı.