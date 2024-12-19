TBMM'den geçti, Türkiye’nin 2025 bütçesi tamamlandı: Gelir ve gider kalemleri açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı. Kabul edilen bütçe kapsamında Türkiye’nin ekonomik hedefleri, gelir ve gider planlaması netleştirildi.

Bütçenin temel rakamları

2025 yılı için bütçe giderleri toplam 14 trilyon 731 milyar lira olarak belirlendi. Buna karşılık bütçe gelirleri ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak tahmin edildi. Bu rakamlar doğrultusunda 2025 yılı bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 3,1 olarak öngörüldü.

Vergi gelirlerinde ilk sırada KDV yer aldı

Bütçe gelirlerinin ana kaynakları arasında vergi gelirleri ilk sırada yer aldı. 2025 yılı için en yüksek vergi geliri kalemi olarak 3 trilyon 599 milyar liralık Katma Değer Vergisi (KDV) öngörüldü. Onu 2 trilyon 130 milyar lira ile Gelir Vergisi, 2 trilyon 121 milyar lira ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 1 trilyon 637 milyar lira ile Kurumlar Vergisi takip etti.

Bütçe görüşmelerinde ekonomideki büyüme hedefleri, kamu harcamalarının dağılımı ve vergi politikasına ilişkin detaylar da gündeme alındı. Bütçe kapsamında sosyal harcamalar, yatırımlar ve kamu hizmetleri gibi birçok kalemde önemli miktarda kaynak ayrıldığı belirtildi.

Türkiye’nin 2025 yılı ekonomik yol haritasını belirleyen bütçe düzenlemesinin, planlanan hedeflere uygun şekilde uygulanması bekleniyor.