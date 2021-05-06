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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bireysel danışmanlar alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına “Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi” kapsamında istihdam edilmek üzere Danışman alınacak. 

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına “Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi” kapsamında istihdam edilmek üzere Danışman alınacak. Başvuruların en geç 20 Mayıs 2021 tarihine kadar Bakanlığa iletilmesi gerekiyor.

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