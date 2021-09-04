TCDD Genel Müdürü ile SPK Başkanvekili görevden alındı

ANKARA(DÜNYA) - Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararı ile SPK Başkanvekili Taha Meli Arvas ile TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan uygun görevlerinden alındılar. Uygun’un yerine TCDD Genel Müdürlüğü görevine Abdülkerim Murat Atik atandı.

Diğer atama kararlarına göre MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali Aydın ile Ege Bölge Müdürü Aytekin Türkel görevlerinden alındılar. Boş bulunan Ege Bölge Müdürlüğüne Marmara Bölge Müdürü Burhanettin Yüce, Marmara Bölge Müdürlüğüne ise Afşin Emek Yapar getirildi.