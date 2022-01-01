TCDD Taşımacılık’tan Marmaray’da zamlı tarifeye ilişkin açıklama

Yeni yılın ilk gününde bir zam haberi de Marmaray’dan gelirken, fiyatlarda ortalama yüzde 36 oranında artış gerçekleşti. Zamla birlikte Marmaray'ın tam parkur ücreti 7 lira 75 kuruştan 12,12 TL’ye yükseldi. En az taşıma ücreti ise 5,48 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık, 1 Ocak 2022 itibarıyla Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarifeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur.” ifadelerine yer verdi.

TCDD Taşımacılık'tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: