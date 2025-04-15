TCMB, 2024 yılında 700 milyar TL’yi aşan zarar açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılına ilişkin mali sonuçlarını duyurdu. Merkez Bankası'nın açıkladığı 93’üncü Hesap Dönemi Bilançosu’na göre, 2024 yılı 700 milyar 354 milyon 100 bin TL dönem zararıyla tamamlandı.

TCMB’nin önceki yıllardaki mali sonuçları incelendiğinde, 2021’de 57,5 milyar TL, 2022’de 72 milyar TL kâr açıklayan banka, 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar etmişti. 2024 yılında ise bu zarar 700,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Aktif toplamı 8,6 trilyon TL'ye yaklaştı

TCMB’nin aktif büyüklüğü bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. 2023’te 6,92 trilyon TL olan aktif toplam, 2024 yılı sonu itibarıyla 8,59 trilyon TL’ye yükseldi.

Reeskont kredileri 526,7 milyar TL

Banka, 2024 yılı boyunca 526,7 milyar TL tutarında reeskont kredisi kullandırdı. Bu kalem, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanında önemli bir rol oynuyor.

Genel kurul 30 Nisan’da yapılacak

TCMB’nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde 2024 yılı bilançosu ve kâr/zarar hesabının onaylanması, mevcut üyelerin ibrası ve görev süresi dolacak üyelerin yerine seçim yapılması bulunuyor.

Toplantıda, Banka Meclisinin iki üyeliği ve Denetleme Kurulunun üç üyeliği için seçim yapılacak.