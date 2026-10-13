TCMB açıkladı: Cari açıkta ağustos tablosu netleşti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos 2026 dönemine ilişkin 'Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre, cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari fazla 8 milyar 205 milyon dolara ulaşırken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 746 milyon dolar oldu.

Yıllık cari açık 42,1 milyar dolar

Ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 42,1 milyar dolar, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 78,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,9 milyar dolar fazla verdi. Birincil gelir dengesinde 25,6 milyar dolar, ikincil gelir dengesinde de 1,9 milyar dolar açık oluştu.

Ağustos ayında hizmetler dengesinden sağlanan net giriş 9 milyar 711 milyon dolara ulaştı. Bu kapsamda taşımacılık hizmetlerinden 3 milyar 265 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 7 milyar 285 milyon dolar net gelir elde edildi.

Cari açığın finansmanında krediler öne çıktı

Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustosta cari açığın finansmanına net portföy yatırımları 5,5 milyar dolar, krediler 47,1 milyar dolar ve ticari krediler 0,5 milyar dolar katkı sağladı.

Buna karşılık finansal türevler 4,8 milyar dolar, net doğrudan yatırımlar 0,9 milyar dolar, net efektif ve mevduatlar ise 17,7 milyar dolar ile finansmanı negatif yönde etkiledi. Merkez Bankasının döviz cinsinden net rezervleri aynı dönemde 30,1 milyar dolar azaldı.

Doğrudan yatırımlarda 141 milyon dolarlık net giriş

Ağustos ayında doğrudan yatırımlar yoluyla 141 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Yurt dışında yerleşiklerin Türkiye’deki toplam doğrudan yatırımları 719 milyon dolar artarken, yurt içinde yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında 578 milyon dolarlık artış kaydedildi.

Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içinde yerleşikler yurt dışında 142 milyon dolarlık alım yaptı. Yurt dışında yerleşiklerin Türkiye’deki net gayrimenkul alımları 244 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımlarından net çıkış yaşandı

Portföy yatırımlarında ağustos ayında toplam 1 milyar 34 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu dönemde yurt dışında yerleşikler, hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 1 milyar 50 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında ise 77 milyon dolarlık net alım yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında da yurt dışında yerleşikler, diğer sektörlerin ihraçlarında 34 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Bankaların ihraçlarında 122 milyon dolar, genel hükümetin ihraçlarında ise 201 milyon dolarlık net satış kaydedildi.

Bankalar ve diğer sektörler yurt dışından kredi kullandı

Ağustosta bankalar yurt dışından net 2 milyar 186 milyon dolar, diğer sektörler ise net 1 milyar 230 milyon dolar kredi kullandı. Genel hükümetin net kredi geri ödemesi 82 milyon dolar oldu.

Diğer yatırımlar kapsamında yurt dışındaki bankaların yurt içindeki mevduatları toplamda net 17 milyon dolar arttı. Bu artış, Türk lirası cinsinden mevduatlardaki 872 milyon dolarlık net azalışa karşılık yabancı para cinsinden mevduatlarda 889 milyon dolarlık net artış gerçekleşmesinden kaynaklandı.

Resmi rezervler arttı

Ağustos ayında resmi rezervlerdeki net artış 7 milyar 138 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.