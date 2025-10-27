TCMB açıkladı! Ekim ayı reel kesim güven endeksi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre 2025 Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak 102,0 seviyesine yükseldi.

Endekse ilişkin değerlendirmelerde, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki istihdam, üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması ve ihracat siparişlerine yönelik beklentilerin artış yönünde katkı yaptığı belirtildi. Buna karşılık, son üç aydaki toplam sipariş miktarına dair görüşlerin endeksi sınırlı ölçüde aşağı çektiği ifade edildi.

Öte yandan, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,6 puanlık artışla 100,8 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı belirtildi. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 34,3 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı Ekim ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 54,0’ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 13,7‘si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği, hammadde-ekipman yetersizliği ve diğer faktörler izledi. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.