TCMB açıkladı: Enflasyon beklentisi üç aylık yükselişin ardından geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ait sektörel enflasyon beklenti raporunu yayımladı. Rapora göre, vatandaşların ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde azalma görüldü. Özellikle hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 71,6 seviyesine gerileyerek, bir önceki aya göre 1,5 puan azaldı.

Enflasyon beklentisi, haziran ayından sonra yükseliş eğilimi göstermiş ve ağustosta yüzde 73,14'e ulaşmıştı. Ancak eylül ayı itibarıyla bu yükseliş durarak düşüş kaydedildi.

Reel sektör ve piyasa katılımcılarının beklentileri

Reel sektör için enflasyon beklentileri de dikkat çekici bir şekilde düştü. Eylül ayında reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine indi. Aynı zamanda, piyasa katılımcıları için enflasyon beklentileri 1,2 puan gerileyerek yüzde 27,5 seviyesine düştü.

Enflasyon düşüşü bekleyenlerin oranı azaldı

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29 oldu. Bu veri, hanehalkının enflasyonun düşmesine dair beklentilerinin azaldığını ortaya koyuyor.

Piyasa katılımcıları ve hanehalkı arasındaki makas daraldı

Enflasyon beklentilerinde piyasa katılımcıları ile hanehalkı arasındaki fark eylülde 44,1 puan olarak kaydedildi. Ağustos ayında bu fark 44,4 puan düzeyindeydi.

Merkez Bankası ve OVP'nin tahminleri

Türkiye'de enflasyon temmuz sonu itibarıyla yüzde 61,78 seviyesine ulaşmış durumda. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 38, 2025 sonu için ise yüzde 14 olarak belirlendi. Orta Vadeli Program'da (OVP) ise 2025 sonu için enflasyonun yüzde 17,5 olması öngörülüyor.

Veriler nasıl derleniyor?

Bu veriler, TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerinden derlenerek elde ediliyor. Haziran ayından bu yana TCMB, sektörel enflasyon beklenti verilerini yayımlamaya devam ediyor.