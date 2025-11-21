TCMB açıkladı! Firmaların net döviz açığı eylülde geriledi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 dönemine ilişkin 'Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri' istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, firmaların döviz varlıkları ağustosa kıyasla 3 milyar 368 milyon dolar, yükümlülükleri ise 2 milyar 389 milyon dolar arttı. Böylece net döviz pozisyonu açığı 182 milyar 366 milyon dolar seviyesine gerileyerek bir önceki aya göre 979 milyon dolar azaldı.

Varlıklarda en güçlü artış bankalardaki döviz mevduatında

Eylül ayında varlık kalemlerinde yurt içi bankalardaki mevduat 2,1 milyar dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 850 milyon dolar, türev varlıklar 619 milyon dolar ve menkul kıymetler 126 milyon dolar arttı. Buna karşılık ihracat alacakları 342 milyon dolar azaldı. Toplam varlıklardaki artış 3,368 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yükümlülüklerde nakdi krediler öne çıktı

Yükümlülük tarafında yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2,14 milyar dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 552 milyon dolar ve türev yükümlülükler 388 milyon dolar yükseldi. İthalat borçları ise 691 milyon dolar azaldı. Toplam yükümlülüklerdeki artış 2,389 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli pozisyonda 9,1 milyar dolarlık fazla

Vade yapısına bakıldığında, yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 319 milyon dolar, uzun vadeli krediler 1,821 milyar dolar arttı. Yurt dışı kaynaklı kısa vadeli krediler 544 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 405 milyon dolar yükseldi.

Eylül 2025’te firmaların kısa vadeli döviz varlıkları 140,99 milyar dolar, kısa vadeli yükümlülükleri ise 131,91 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 9,08 milyar dolara yükselerek ağustosa göre 2,269 milyar dolar artış gösterdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 oldu.