TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Nisan ayına ilişkin 3103 hanehalkının katıldığı hanehalkı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı.

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesinde gerçekleşti.

Fiyat değerlendirmeleri

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘’gıda’’ ile ‘’yakıt ve enerji’’ oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 40,7 oldu.

Konut fiyatı değişim beklentisi

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,18 puan artarak yüzde 35,23 oldu.

Döviz kuru beklentisi

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,03 TL azalarak 52,12 TL olarak gerçekleşti.

Yatırım tercihleri

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 6,4 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. İkinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı ise bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 33,4 olarak gerçekleşti.