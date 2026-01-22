TCMB açıkladı: İmalat sanayisinde kapasite kullanımı ocakta azaldı
TCMB'nin verilerine göre imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) önceki aya göre 0,3 puan azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.
Buna göre, ocak ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.