TCMB açıkladı! Mart ayı finansal hizmetler güven endeksi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini yayımladı. Buna göre, finans sektöründe faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarıyla oluşturulan endeks, mart ayında bir önceki aya göre 0,7 puan düşüşle 170,3 seviyesine geriledi.

Gelecek döneme yönelik talep beklentisi zayıfladı

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir miktar güçlendiği, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

İstihdam artışı sürüyor

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlemlendi.

Alt sektörlerde nasıl değişimler oldu?

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, finans ve sigorta faaliyetlerinde farklı eğilimler gözlendi. Finansal Hizmet Faaliyetleri sektöründe 0,8 puan, Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 20,1 puanlık azalış yaşandı. Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" sektöründe ise güven endeksi 1,5 puan yükseldi.