TCMB açıkladı: Reel kesim güveni eylülde sınırlı yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin 'İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Verilere bakıldığında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı. Mevsimsellikten arındırılmamış endeks ise aynı dönemde 0,8 puan gerileyerek 102,0 oldu.

Genel gidişat güveni destekledi

Endeksin ayrıntılarına bakıldığında, genel gidişata ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aya ilişkin istihdam beklentisi ve son üç aydaki toplam sipariş miktarı güven endeksini yukarı taşıyan başlıklar oldu.

Buna karşılık gelecek üç aya ilişkin ihracat siparişleri ve üretim hacmi beklentileri ile mevcut mamul mal stoku ve sabit sermaye yatırım harcamalarına yönelik değerlendirmeler endeksi aşağı çekti.

İç siparişlerde görünüm iyileşti

Son üç aya ilişkin değerlendirmelerde üretim hacmindeki olumlu seyir bir önceki aya göre güçlendi. İç piyasa siparişlerinde de görünüm değişirken, siparişlerin azaldığını bildirenlerin ağırlığı yerini artış bildirenlere bıraktı.

İhracat siparişlerinde ise ters yönde bir değişim yaşandı. Önceki ay artış bildirenlerin ağırlıkta olduğu görünüm, eylülde azalış bildirenlerin lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin normal seviyelerin altında olduğunu belirtenlerin oranı azalırken, mamul mal stoklarının normalin üzerinde olduğunu bildirenlerin ağırlığı arttı.

İstihdam beklentisi güçlendi

Gelecek üç aya ilişkin beklentilerde iç piyasa siparişlerindeki artış beklentisi güç kazanırken, üretim ve ihracat siparişlerinde artış bekleyenlerin ağırlığı önceki aya göre azaldı.

Şirketlerin gelecek üç aya ilişkin istihdam beklentilerinde ise daha olumlu bir tablo ortaya çıktı. İstihdam artışı bekleyenlerin ağırlığı güçlenirken, gelecek 12 aya yönelik sabit sermaye yatırımlarında artış beklentisi zayıfladı.

Maliyet ve satış fiyatlarında artış beklentisi

Firmaların maliyet beklentilerinde yukarı yönlü görünüm dikkat çekti. Son üç ayda birim maliyetlerinin arttığını bildirenlerin yanı sıra gelecek üç ayda maliyet artışı bekleyenlerin ağırlığı da yükseldi.

Benzer şekilde gelecek üç aya ilişkin satış fiyatlarında artış bekleyenlerin oranı güçlendi.

Firmaların gelecek 12 ay sonuna ilişkin yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi ise bir önceki aya göre 0,2 puan gerileyerek yüzde 31,0 seviyesine indi.