TCMB açıkladı: Reel kesimin döviz açığı martta geriledi

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, martta 153 milyar 898 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 8 milyar 249 milyon dolar, yükümlülükler 7 milyar 661 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 588 milyon dolar azalarak 153 milyar 898 milyon dolara indi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, türev varlıklar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 5 milyar 20 milyon dolar, 2 milyar 3 milyon dolar, 641 milyon dolar ve 594 milyon dolar artarken, menkul kıymetler 9 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 8 milyar 249 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 3 milyar 296 milyon dolar, 2 milyar 829 milyon dolar, 964 milyon dolar ve 572 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 7 milyar 661 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Mart 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2025 dönemine göre 615 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 681 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 822 milyon dolar yükselirken, uzun vadeli krediler 1 milyar 971 milyon dolar arttı.

Martta kısa vadeli varlıklar 137 milyar 686 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 125 milyar 248 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 12 milyar 438 milyon dolar olarak gerçekleşerek Şubat 2025 dönemine göre 4 milyar 740 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 38 oldu.