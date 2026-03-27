TCMB açıkladı: Reel sektörün döviz açığı 7,5 yılın zirvesinde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026 dönemine ilişkin "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, reel sektörün net döviz pozisyon açığı 197 milyar 591 milyon dolara yükselerek Temmuz 2018'den bu yana en yüksek düzeyine çıktı. Ocak ayında firmaların döviz varlıkları 558 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 8 milyar 591 milyon dolar artış kaydetti.

Varlık kalemlerinde türev varlıklardaki 1,59 milyar dolarlık ve yurt dışı doğrudan yatırımlardaki 681 milyon dolarlık artış dikkat çekerken, ihracat alacaklarındaki 1,86 milyar dolar ve banka mevduatlarındaki 668 milyon dolarlık düşüş toplam hacmi aşağı çekti.

Uzun vadeli borçlanma eğilimi güçlendi

Borçlanma yapısında vade tercihlerinin uzun vadeye kaydığı görüldü. Yurt içinden sağlanan uzun vadeli krediler 2,7 milyar dolar, yurt dışı kaynaklı uzun vadeli krediler ise 1,95 milyar dolar arttı. Bu durum, firmaların döviz riskini daha uzun vadeye yayma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Kısa vadeli göstergelerde sınırlı zayıflama

Kısa vadeli göstergelerde ise sınırlı bir zayıflama dikkat çekti. Ocak 2026 itibarıyla kısa vadeli döviz varlıkları 147,7 milyar dolar, yükümlülükler ise 141,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Buna bağlı olarak kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası bir önceki aya göre 5,1 milyar dolar azalarak 6 milyar 558 milyon dolara geriledi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam içindeki payı ise yüzde 37 seviyesinde dengelendi.