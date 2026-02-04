TCMB açıkladı: TL'nin reel değeri ocak ayında yükseldi
TCMB, reel efektif döviz kuru endeksinde hesaplama yöntemini güncelleyerek baz yılını 2025 olarak belirledi. Yeni bazlı verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ocak ayında 102,17 seviyesine yükselerek Türk lirasının reel olarak değer kazandığına işaret etti. Bu yükselişte, ocak ayındaki yüzde 4,84'lük tüketici enflasyonunun nominal kur artışını geride bırakması temel etken oldu. Endeks verileri, Türk lirasının geçen yılın aynı dönemine göre ise değer kaybettiğini, ancak aylık bazda döviz kurlarındaki sınırlı artışa rağmen enflasyon farkıyla değerlendiğini gösteriyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri" bültenini yayımlayarak reel efektif döviz kuru (REK) endeksinin hesaplanmasında kullanılan baz yılını 2025 olarak güncelledi.
Bu kapsamda, 2025=100 bazlı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre 3,16 puan artarak 102,17 seviyesine yükseldi. Endeks, 2025 Aralık ayında 99,01 düzeyinde bulunuyordu.
Türk lirasının değeri geçen yıla göre azaldı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise aynı dönemde 0,96 puan artışla 99,95 seviyesine çıktı. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla TÜFE bazında 2,57 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 3,88 puan azaldı.
TCMB’nin REK endeksi gelişmelerine ilişkin değerlendirmesinde, "REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kurdaki artıştan daha fazla olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, dolar ve euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,24 ve yüzde 1,44 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 4,84 oranında artarken, Yİ-ÜFE yüzde 2,67 oranında artmıştır" ifadelerine yer verildi.
Değerlendirmede ayrıca, Türkiye TÜFE’sindeki artışın endeksi yukarı yönlü etkilediği, buna karşılık dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimlerin endeksi aşağı yönlü baskıladığı belirtildi.