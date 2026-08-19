TCMB açıkladı: Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stokunda artış!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı haziran ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,5 artarak 170,7 milyar dolara çıktı.

İlk vadesine bakılmaksızın ödenmesine bir yıl veya daha az süre kalan borçları kapsayan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 239,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bankaların kısa vadeli borcu yüzde 5 arttı

Bankacılık sektöründen kaynaklanan kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 yükselerek 74,9 milyar dolara ulaştı.

Yurt içindeki bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler ile menkul kıymet yükümlülükleri ise yüzde 4,3 azalarak 8 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışı bankaların Türkiye'de tuttuğu mevduat yüzde 14,6 artışla 19,9 milyar dolara yükseldi. Banka dışındaki kuruluşlara ait mevduat yükümlülükleri yüzde 1,9 azalarak 21,4 milyar dolara inerken Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri yüzde 7,5 artışla 25,6 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörlerin borcu 72 milyar dolara çıktı

Bankacılık dışındaki sektörlerden kaynaklanan kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6 artarak 72 milyar dolar oldu.

Dış ticaret işlemlerinden doğan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 0,1'lik sınırlı düşüşle 63,6 milyar dolara geriledi. Nakit kredilerden kaynaklanan yükümlülükler ise yüzde 43,5 artarak 8,4 milyar dolara yükseldi.

Türk lirasının borç stoku içindeki payı arttı

Kısa vadeli dış borç stokunda dolar, Euro ve diğer döviz cinslerinin payı azalırken Türk lirasının payı yükseldi.

Haziran itibarıyla borç stokunun yüzde 34,6'sını ABD doları, yüzde 26,5'ini Euro, yüzde 25,3'ünü Türk lirası ve yüzde 13,6'sını diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre hesaplanan kısa vadeli dış borç stokunda mevduat yükümlülükleri 66,9 milyar dolara gerilerken kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,2 milyar dolara yükseldi.