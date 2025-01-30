TCMB açıkladı! Yabancılardan 9 ayın en büyük hisse alımı gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, 24 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar 345,4 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Aynı dönemde tahvil piyasasına 382,9 milyon dolarlık giriş oldu.

Bu gelişmeyle birlikte yabancı yatırımcıların hisse alımları, 5 Nisan 2024 haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.