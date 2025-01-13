TCMB açıkladı: Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları ve yükümlülükleri belli oldu

TCMB, 2024 üçüncü çeyreği itibarıyla yaşanan gelişmeleri özetleyen bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 2024 üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı bir önceki döneme göre 6 puan azaldı ve yüzde 23,3 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYİH’nin %0,11’i ile net borç veren konumunda olan toplam ekonomi bu çeyrekte GSYİH’nin %3,4’ü oranında net borç alan konumundadır" denildi.

Ayrıca açıklamada, "Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlenmiştir. Finansal kuruluşlar ise finansal aracılık rolü gereği dengeye yakın bir net finansal pozisyon yaratmıştır" ifadeleri kullanıldı.

2024 üçüncü çeyreğine ilişkin diğer gelişmeler

Hanehalkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kaleminin yaklaşık yüzde 60’lık pay ile öne çıktığı, yükümlülüklerin tamamına yakınının da kredilerden oluştuğu belirtildi ve şöyle devam edildi:

"Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 49’luk pay ile firmaların birbiri ile ticari işlemlerinden oluşan diğer alacaklar ve diğer borçlar kalemleri belirleyici olmuştur.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görülmektedir. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYİH’ye oranı 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 92 oranında gerçekleşerek önceki çeyreğe göre azalmıştır."