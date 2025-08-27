TCMB analiz etti: Konut kredisi taksitleri özel tüketimi destekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Konut Kredisi Kaynaklı Nakit Akışı Kanalının Hanehalkı Tüketimine Etkisi" başlıklı bir ekonomi notu yayımladı.

Notta, konut kredisi taksitlerinin gelire oranla zamanla azalmasıyla tüketim için ek bir alan oluşturduğu belirtildi.

Emel Satı Hacıhasanoğlu, Nursel Yavuzarslan ve Erdal Yılmaz tarafından kaleme alınan notta "Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede, öngörülmeyen yüksek enflasyonun sebep olduğu yüksek gelir artışı, taksit ödemelerinin gelire oranını göreli olarak düşürerek konut kredisi çeken bireylere nakit akışı sağlayabilmektedir" denildi.

Notta, nakit akışı kanalının, konut kredi faiz oranı sabit olsa dahi, öngörülmeyen enflasyon olması durumunda tüketim için ek alan yaratabileceği söylendi.

2024'te yüzde 6,9 olarak hesaplandı

Analiz sonuçlarına göre nakit akış kanalının özel tüketim harcamasına katkı alanı zaman içinde arttı ve 2024'te yüzde 6,9 olarak hesaplandı.

Ekonomi notunda konuya ilişkin "2020 yılında nakit akışı kanalının toplam tüketime etkisi yüzde 1,3, 2021 yılında yüzde 2,3, 2022 yılında yüzde 3,1, 2023 yılında yüzde 5,4 ve 2024 yılında yüzde 6,9 olarak hesaplanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Notun sonuç bölümünde açılan alanın büyüklüğünün; aylık taksit tutarı ve ücret artışı ne kadar yüksekse o kadar fazla olduğu kaydedilirken "Bu kanalın, özel tüketimin sıkı para politikasının ima ettiği kadar yavaşlamamasında etkili unsurlardan biri olduğu değerlendirilmektedir" denildi.