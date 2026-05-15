TCMB anketi sonrası temmuz zammı hesabı değişti: Emekli ve memur için yeni oranlar ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı 2026 Mayıs dönemi Piyasa Katılımcıları Anketi, yalnızca ekonomik beklentilere değil, temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin tahminlere de yön verdi.

Milyonlarca memur ve emekli, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine odaklanırken, Merkez Bankası anketi zam oranlarına dair yeni hesaplamaları yaptırdı.

Temmuz zammı hesabı değişti

Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, yıl sonu için belirlenen yüzde 24’lük enflasyon hedefinin tutturulabilmesi adına mayıs-aralık döneminde aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,19 seviyesinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu senaryonun hayata geçmesi halinde, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine temmuz ayında yaklaşık yüzde 17,4 oranında artış yapılabileceği öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri için ise zam oranının yüzde 13,2 seviyelerinde oluşabileceği tahmin ediliyor.

Yeni oranlar ortaya çıktı

Öte yandan henüz kesinleşmemiş hesaplamalara göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 14,31, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında ise yüzde 18,58 oranında artış ihtimali bulunuyor.

Tahmini yeni maaş hesaplarına göre emekli müsteşar maaşının 97 bin 762 liradan 111 bin 752 liraya yükselmesi bekleniyor. Emekli öğretmen, polis memuru ve lisans mezunu hemşire maaşlarının ise 40 bin 266 liradan 46 bin 28 liraya çıkacağı öngörülüyor.

Pratisyen hekim emeklilerinde de artış dikkat çekti. Buna göre mevcutta 59 bin 511 lira olan maaşın 68 bin 27 liraya ulaşabileceği ifade ediliyor.

Çalışan memurların zamlı maaşları

Yeni hesaplamalara göre görevdeki öğretmen maaşı 73 bin 368 liradan 83 bin 867 liraya çıkabilir. Polis memurlarında ise maaşın 81 bin 617 liradan 93 bin 296 liraya yükselmesi bekleniyor.

Üniversite mezunu hemşire maaşının 85 bin 470 liraya, profesör maaşının ise 154 bin 420 liraya ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bağ-Kur esnaf emeklilerinde maaşın 22 bin 806 liraya, tarım emeklilerinde ise 18 bin 126 liraya çıkması bekleniyor. SSK emeklilerinde ise 2000 öncesi emekli olanların maaşının 25 bin 471 liraya, 2000 sonrası emeklilerin maaşının ise yaklaşık 15 bin 790 liraya yükselebileceği hesaplanıyor.