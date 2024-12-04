TCMB Başkan Yardımcısı Akçay, yeniden Londra'da: BofA’nın “Gelişen piyasalar” etkinliğine katılacak

CNBC-e'de yer alan habere göre, bu ziyaret Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentilerinin arttığı, MB’nin takvimli iletişime hız verdiği bir dönemeçte; Türkiye’de kasım enflasyonun açıklanmasının hemen ardından gerçekleşiyor.

Akçay dün akşam Londra’ya gelir gelmez bir grup yatırımcı ile buluştu. Bu sabah ise Londra saatiyle sekizden itibaren BofA’’nın “Gelişen piyasalar-2025’e bakış” etkinliğine katılıyor.

Gün boyu sürecek zirvede odak noktası aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan piyasalar olacak.

Konferansta önce genel bir makro tablo ortaya konacak ardından açılış konuşmacısı olarak Cevdet Akcay, BofA Türkiye ekonomisti Zümrüt İmamoğlu moderatörlüğüünde “Türkiye para politikası ve enflasyon görünümü” üzerine bir konuşma yapacak.

2025 beklentileri ve jeopolitik riskler masaya yatırılacak

Gün boyu devam edecek konferansta Türkiye’nin ardından sırasıyla gelişmekte olan Avrupa, Asya, Çin, Latin Amerika ülkelerindeki genel görünüm ayrı ayrı oturumlarda ele alınacak; yeni Trump yönetiminin gelişen ülkelere yansıması değerlendirilecek. 2025 beklentileri ile jeopolitik riskler masaya yatırılacak.

Akçay’ın gün içinde küçük gruplar halinde çeşitli yatırımcılarla buluşması bekleniyor.