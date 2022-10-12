TCMB Başkan Yardımcısı Çakmak: KOBİ kredileri tarihi seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Taha Çakmak, kredi düzenlemelerinin KOBİ kredilerini tarihi zirveye taşıdığını söyledi. Uygulanan makro ihtiyadi tedbirlerle kredilerin daha hedefli kullandırılması amaçlandığını anımsatan Çakmak, "Bunun en önemli sonucu, KOBİ'lere Ocak-Eylül döneminde nette 558 milyar TL kredi kullandırılması. Bu tutar 2021'in aynı döneminde 54 milyar TL olan KOBİ net kredi kullanımının 10 katı" açıklamasını yaptı.

Taha Çakmak, Reuters'ın kredi düzenlemeleri konusundaki sorularına verdiği yazılı yanıtta, Ocak-Eylül döneminde firmalara 1.21 trilyon TL kredi sağlandığını, sadece eylül ayındaki 163 milyar TL’lik kredinin, önceki yılın ilk 9 aylık toplamından daha fazla ve geçen yılın aynı ayının 5 katı olduğu bilgisini paylaştı.

Çakmak, "2021 yılında ortalama olarak yüzde 23 civarında olan TL ticari kredi faizleri yüzde 18 seviyesine kadar gerilemiştir. Ticari kredi faizinin politika faizi ile uyumlu bir aralığa geldiğini gözlemlemekteyiz. Uygulanmakta olan politika bileşiminin enflasyonist baskı yaratmaması ve kaynakların sürdürülebilir ekonomik faaliyetin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmesi sadece makro ihtiyati tedbirlerle değil tüm paydaşların yeni ekonomik modele katkılarıyla sağlanmaktadır" diye konuştu.

Çakmak düzenlemelerin KOBİ'lerin kredilerinden aldığı "tarihteki en yüksek pay ve tutara" ulaştırdığını söyledi. Verilere göre kurumsal tarafta yeni kredilerde Ağustos ayı itibarıyla KOBİ'lere verilen kredi ilk kez büyük firmalara verilen kredi tutarını yakaladı. Eylül ayında ise KOBİ'lere verilen yeni krediler nette 82 milyar TL büyük firmalara verilenler 81 milyar TL oldu.

Taahhütlü avans kredileri 60 milyar liraya ulaştı

İhracata ve ithal ikamesine yönelik yatırım kararı almış firmalara tahsis edilen uzun vadeli TCMB kaynaklı krediler ile şu ana kadar yaklaşık 350 firmaya 60 milyar TL'yi bulan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nin TCMB kaynaklarından kullanıldığını da söyleyen Çakmak, "Bankaların menkul kıymet tesisiyle birlikte istediği alanlardaki firmalara kredi kullandırmalarının önü açıktır. Düzenlemeler sonrası bankacılık sektörü tarafından alınan Hazine kağıtlarıyla getiri eğrisi özellikle uzun vadelerde aşağı gelmiştir, bu gelişimin sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.