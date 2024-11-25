TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Citi'nin konferansına katıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Londra’da Citi tarafından düzenlenen “Türkiye Sermaye Piyasaları Günü” konferansına katıldı.
Toplantıda, Akçay’ın TCMB'nin politika metinlerine sadık kaldığını belirttiği, ve toplantının ardından küçük grup görüşmelerine geçildiği bildirildi. Akçay'ın konuşmasının ardından katılımcılarla birebir toplantılara devam edilmesi planlandı.
TCMB, faiz indirimlerine başlamaya hazırlanırken, önümüzdeki dönemde yatırımcılarla iletişimini hızlandırmaya devam ediyor. Akçay’ın Londra’daki temasları önümüzdeki günlerde de sürecek. Aralık ayında, bir başka yatırımcı toplantısının Londra’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.