TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, HSBC Küresel Yatırım Zirvesi'nde konuşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, 25-27 Mart tarihleri arasında Hong Kong'da düzenlenecek olan HSBC Küresel Yatırım Zirvesi'nde konuşma yapacak. "Küresel Ekonomiyi Bağlayan Yeni Ağlar" başlığıyla gerçekleştirilecek zirve, dünya çapında birçok üst düzey siyasi, ekonomi ve şirket yetkilisini bir araya getirecek.

Zirveye, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Leel Brainard, Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu Jorge Familiar, Moody's Başkanı Robert Fauber ve Eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne gibi önemli isimler katılacak.

Bu zirve, küresel ekonomiyi şekillendiren önemli aktörlerin bir araya geldiği ve dünyanın geleceği üzerine stratejik görüşlerin paylaşıldığı bir platform olma özelliği taşıyor. Akçay’ın da zirveye katılarak, Türkiye'nin ekonomik politikaları ve küresel ekonomiye olan etkilerini tartışması bekleniyor. Zirve, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliklerinin artırılması adına önemli bir fırsat yaratacak.